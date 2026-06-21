Поредно политическо напрежение на Мондиала - освиркаха химна на Иран

Иранският казус на световните футболни финали в САЩ, Канада и Мексико продължи да разбунва духовете в Северна Америка и този път се стигна до поредна ескалация на напрежението.

Ялова Белгия се издъни и срещу Иран

Преди втората среща на тима от Мондиал 2026 срещу Белгия, която се играе на "СоФи Стейдиъм" в Лос Анджелис, Калифорния, тълпа застана пред спортното съоръжение и започна да скандира против футболистите.



Това не бяха конкретно ирански фенове на футбола, а представители на диаспората в САЩ, която е остро против ислямския режим в страната им, известен с потискането на човешките права, както и той бе в основата на разгарянето на политическото напрежение в Близкия Изток през настоящата година.



Именно то доведе до големия скандал, свързан с представителния отбор на Иран, чийто визи станаха проблематични за влизането в САЩ, а състезатели бяха извадени от селекцията за Мондиала в Северна Америка, тъй като отказаха да засвителестват легитимация на властите в страната.



Така за форума в САЩ, Канада и Мексико заминаха само футболисти, които подкрепят политическата легитимация на ислямската република, а това вбеси иранската диаспора в Западния свят, голяма част от която е напуснала родината си в знак на несъгласие със стагнацията и диктаторските методи на управление.



Така напрежението се пренесе включително и на самия стадион, където феновете освиркаха химна на ислямската република, за което предаде журналистът Даниел Милър от авторитетното издание "Политико".

Intense booing from the World Cup crowd in Los Angeles when the Islamic Republic of Iran’s national anthem was played over the loudspeakers. I wrote about the complex dynamics at play with the Iranian soccer team: https://t.co/p6wqQJe4mO pic.twitter.com/q2pCQajJ3v — Daniel Miller (@DanielNMiller) June 21, 2026

В обширен репортаж той извади и мнения на активистите от протеста, които радикално заявиха, че макар и на терена да играят представители на родината им, те не могат да подкрепят хора, легитимиращи режим, посягащ на правото на свободен живот.

"Изобщо не мога да понасям знамето на Ислямската република, повече от 20 мои приятели и роднини бяха убити от този режим. Борила съм се през целия си живот срещу този режим. За мен това не е иранският отбор; това е отборът на Ислямската република" - казва Рузбех Фараханипур, която над четвърт век е извън пределите на Иран.

В материала на "Политико" бе представена и гледната точка на Реза Пахлави, който е един от лидерите на намиращата се в емиграция и смазана от властта в Иран политическа опозиция.

"Футболът се е превърнал в оръжие на режима във войната му срещу иранския народ. Нашият народ обича играта, но те не могат да отделят този отбор от окупационния режим, който изкла хиляди хора тази година при брутални репресии срещу протестите", каза Пахлави.

Барутния покрив на този случай съвсем може да бъде подпален, тъй като Иран и САЩ са потенциални съперници в 1/8-финалната фаза. САЩ вече спечлиха своята група и ако преодолеят противника си на 1/16-финалите, те може да играят във втория кръг от директните елиминации срещу победителя от група "G", който също трябва да победи на 1/16-финалите.



Към момента именно Иран води в класирането на група "G", след като взе скалпа на Белгия и стигна до нулево равенство. Разбира се се, тепърва Нова Зеландия и Белгия ще играят помежду си тази нощ и може да видим разместване в класирането, а и тепърва има още един кръг до края на груповата фаза, след който ще разберем кой тим точно ще бъде първенец.

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