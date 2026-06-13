Иран спечели четири нови визи за влизане в САЩ

Четирима членове на делегацията на Иран спечелиха обжалването срещу недопускането им на тероторията на Съединените щати и получиха визи за влизане в страната. 11 други членове обаче не бяха допуснати да влязат в САЩ.

Миналата седмица от Иран обявиха, че американците не са издали визи на "важни" членове от щаба на националния отбор. Националният отбор премести базата си за Световното първенство в Мексико.

Първоначално на 15 човека от делегацията на Иран бяха отказани визи. Десет от тях подадоха на ново документи, след като пристигнаха в Мексико и сега четирима от тях ще могат да влязат в САЩ. Сред тях са член на техническия щаб и анализатор. Един от хората с отказани визи е президентът на иранската футболна федерация Мехди Таж и един от вицепрезидентите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google