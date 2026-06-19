Иран подава официална жалба срещу рестрикциите, които от САЩ им наложиха

Националният отбор на Иран ще подаде официална жалба до ФИФА заради тежките логистични ограничения и рестрикции за пътуване, на които е подложен по време на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. „Персийските гепарди“ изразиха остро недоволство от организаторите, които буквално провалят плановете на треньорския щаб за адекватна подготовка и възстановяване на играчите.

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„Въпреки че е представил графика си за подготовка за турнира доста предварително, националният футболен отбор на Иран отново се сблъска с ограничения, наложени от организаторите, което се отразява на изпълнението на плановете на техническия му екип. Като се има предвид, че мачът ще се играе по обяд в Лос Анджелис, Футболната федерация на Иран поиска на отбора да бъде позволено да пътува до града два дни преди мача. Целта беше да се осигури достатъчно време на играчите да се адаптират към условията на мача, да завършат последната си тренировка и да финализират подготовката си. Извън техническите причини, представени от федерацията, искането отново беше отхвърлено“, се казва в изявление на местната футболна федерация.

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До този безпрецедентен казус се стига заради сериозното геополитическо напрежение между САЩ и Иран. Двете страни бяха в практическо състояние на война от февруари до преди ден. Американските власти наложиха изключително строга политика и визови ограничения, поради което иранската делегация няма право да лагерува или да нощува на американска земя извън самите дни на мачовете. В резултат на това отборът е принуден да поддържа базовия си лагер в пограничния мексикански град Тихуана и да пътува в САЩ само 24 часа преди срещите си. Веднага след края на мачовете футболистите са длъжни незабавно да напуснат страната.

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Снимки: Gettyimages