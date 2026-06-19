Съставите на САЩ и Австралия, американците без Пулишич

САЩ и Австралия се изправят един срещу друг в Сиатъл във втори мач от група "D" на Световното първенство. И двата отбора стартираха отлично в турнира и постигнаха победи. Американците нямат загуба на "Лумен Фийлд" в Сиатъл, но не са играли там от 2016 г.

One change to the XI from last Friday.



🗒️: https://t.co/Nv9DnYADw3 pic.twitter.com/sfoF3f0z4g — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 19, 2026

Отборът на САЩ стартира домашното първенство ударно и за първи път в историята си отбеляза четири гола в един мач от Световно първенство при победата с 4:1 над Парагвай. Австралия пък изненада Турция с 2:0 в първия си мач. Това е първата среща между двата отбора на Световно първенство. Досега те са се срещали в четири приятелски мача, като САЩ печелят последните два през юни 2010 г. и октомври 2025 г.

Звездата на американците Кристиан Пулишич пропуска двубоя.. Той напусна терена на полувремето при победата над Парагвай заради проблем с прасеца. Рикардо Пепи го заменя в стартовия състав, а това е единствената промяна в състава на Маурисио Почетино в сравнение с първия мач.

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Снимки: Imago