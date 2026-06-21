Съставите на Белгия и Иран, Лукаку този път е титуляр

Националните отбори на Белгия и Иран се изправят един срещу друг в Ингълуд, Калифорния, за да изиграят своя втори мач от група „G“ на Мондиал 2026.

Този мач, както и всеки друг от Световното първенство, ще се излъчи на живо на bnt.sportal.bg.

Белгия и Иран откриват втория кръг в група "G"

Белгия: Куртоа, Мюние, Нгой, Мехеле, Де Кайпер, Раскин, Тилеманс, Салемакерс, Де Бройне, Тросар, Лукаку

Иран: Бейранвад, Хардани, Немати, Хализадех, Канаани, Хаджсафи, Мохеби, Годос, Езатолахи, Резаеян, Тареми

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