Проблемите с визите на иранците остават

Футболният отбор на Иран се настани и дори тренира в Тихуана, Мексико, но спора относно визите и достъпа до стадионите в САЩ продължава. Тимът е в група G с Нова Зеландия, Египет и Белгия, като Иран ще играе и трите си мача на американска земя, ала условието е че иранците ще трябва да летят до и от страната в деня на всеки мач.

От иранската федерация съобщиха, че част от техническите лица в делегацията все още нямат необходимите американски визи и призоваха ФИФА да се намеси. Иран започват световните финали срещу Нова Зеландия в Лос Анджелис на 15 юни.

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