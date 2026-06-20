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Алжир подаде жалба срещу съдийството в мача с Аржентина

  • 20 юни 2026 | 03:24
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Алжир е подал жалба за предполагаемо лошо съдийство по време на загубата с 0:3 в груповата фаза на Световното първенство срещу Аржентина през тази седмица, съобщи пред Ройтерс източник, който е пряко запознат със случая.

От футболната федерация на африканската страна са изпратили писмо до съдийската комисия на ФИФА, като се позовават по-специално на инцидента през първото полувреме, когато аржентинецът Лионел Меси удари прасеца на капитана на Алжир Айса Манди.

След инцидента Меси, който не получи наказание, реализира хеттрик в полза на шампиона от Мондиал 2022.

От националния отбор на Алжир също така твърдят, че удар с лакът от аржентинския халф Алексис Мак Алистър в лицето на Ибрахим Маза през второто полувреме на мача от група "J" в Канзас Сити е останал ненаказан от полския рефер Шимон Марчиняк.

Опитният съдия, който ръководи финала на Световното първенство през 2022 година в Катар, в който Аржентина победи Франция след изпълнение на дузпи, е бил само на метър от инцидента, когато Мак Алистър е блокирал Маза с повдигнат лакът, категорични са от футболната централа на Алжир в петък.

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Снимки: Gettyimages

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