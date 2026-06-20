Алжир подаде жалба срещу съдийството в мача с Аржентина

Алжир е подал жалба за предполагаемо лошо съдийство по време на загубата с 0:3 в груповата фаза на Световното първенство срещу Аржентина през тази седмица, съобщи пред Ройтерс източник, който е пряко запознат със случая.
От футболната федерация на африканската страна са изпратили писмо до съдийската комисия на ФИФА, като се позовават по-специално на инцидента през първото полувреме, когато аржентинецът Лионел Меси удари прасеца на капитана на Алжир Айса Манди.
След инцидента Меси, който не получи наказание, реализира хеттрик в полза на шампиона от Мондиал 2022.
От националния отбор на Алжир също така твърдят, че удар с лакът от аржентинския халф Алексис Мак Алистър в лицето на Ибрахим Маза през второто полувреме на мача от група "J" в Канзас Сити е останал ненаказан от полския рефер Шимон Марчиняк.
Опитният съдия, който ръководи финала на Световното първенство през 2022 година в Катар, в който Аржентина победи Франция след изпълнение на дузпи, е бил само на метър от инцидента, когато Мак Алистър е блокирал Маза с повдигнат лакът, категорични са от футболната централа на Алжир в петък.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages