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Де ла Фуенте: Боже мой, как могат да се говорят такива неща за най-добрия футболист в света

  • 19 юни 2026 | 14:30
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Селекционерът на националния отбор по футбол на Испания Луис де ла Фуенте категорично защити Родри от критиките след нулевото равенство срещу Кабо Верде в първия мач на тима на Световното първенство. Де ла Фуенте настоя, че полузащитникът остава най-добрият в света и отхвърли предположенията, че Родри пречи на стила на игра на Испания. Селекционерът ясно заяви, че не е съгласен с такава оценка и напълно подкрепя един от ключовите си футболисти.

„Боже мой, моля ви се. Да казвате такива неща. Някои хора могат да говорят едно или друго, но във всеки случай намирам това за изключително обидно за най-добрия играч в света“, заяви Луис де ла Фуенте в интервю El Partidazo de Cope и добави: „Той е най-добрият в света и дори на 50% той е много по-добър от повечето халфове. Дори на 50%. А за нас той е футболист от изключителна важност, с фантастична яснота и визия.“

Треньорът постави под въпрос дали подобни критики биха били отправени към други състезатели, считани за едни от най-добрите в света. „Биха ли се осмелили да кажат това за други играчи, които също се смятат за едни от най-добрите в света? Биха ли се осмелили? Не мисля. Но тъй като са испанци, можете да кажете неща за нашите футболисти, които не казвате за другите“, коментира още Де ла Фуенте.

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Снимки: Gettyimages

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