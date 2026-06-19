Нойер обяви оттеглянето си от националния отбор на Германия след Световното първенство

Вратарят на Германия Мануел Нойер обяви оттеглянето си от националния отбор след Световното първенство по футбол.

„Този ​​турнир ще бъде последният ми с националния отбор, не планирам да участвам на Европейското първенство след две години. Искам да го приема мач по мач и да не мисля за сбогуване или потенциален последен мач за Германия“, цитира думите на Нойер журналистът Фабрицио Романо.

Мануел Нойер дебютира за националния отбор на Германия през юни 2009 г. Вратарят е изиграл 125 мача за националния отбор. При победата със 7:1 над Кюрасао в първия кръг от груповата фаза на Световното първенство Нойер започна срещата като титуляр и изравни рекорда за най-много участия на Световното първенство от вратар (20), който преди това беше държан от французина Юго Лорис.

През август 2024 г. Стражът вече беше приключил международната си кариера, но се съгласи да се завърне в националния отбор на Германия, за да участва на Световното първенство.

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Снимки: Gettyimages