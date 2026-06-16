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Кимих призова съотборниците си да не се главозамайват от впечатляващия успех

  • 16 юни 2026 | 20:09
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Капитанът на Германия Йошуа Кимих заяви, че истинските изпитания за Бундестима тепърва предстоят на Световното първенство и че разгромът със 7:1 срещу Кюрасао не е реална индикация за това на какво е способен отборът.

„Изиграхме първия си мач срещу противник, който не е на световно ниво. Предстоят ни някои истински изпитания, които ще ни покажат къде се намираме“, каза Кимих на пресконференция.

Германия играе срещу Кот д'Ивоар в събота в Торонто и срещу Еквадор на 25 юни в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

„Трябва да работим върху стабилността си и да допускаме по-малко голове“, настоя Кимих, казвайки, че изравнителният гол на Кюрасао за 1:1 не е трябвало да се случва. Кимих каза, че играта в защита остава важен въпрос, като предупреди, че Кот д'Ивоар разполага с атрактивни играчи като младия Ян Диоманде от РБ Лайпциг и че физическите предизвикателства ще се увеличат до мача им срещу Еквадор.

Дефанзивният полузащитник също така вярва, че Германия има достатъчно потенциал да спечели и двата си оставащи мача в групата. Победа срещу Кот д'Ивоар ще гарантира място в елиминационната фаза, до която четирикратните шампиони не успяха да стигнат в последните две издания през 2018 и 2022 г. Германският отбор имаше почивен ден във вторник и играчите бяха посетени от членове на семействата си в базовия им лагер. Тренировките се възобновяват в сряда.

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Снимки: Gettyimages

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