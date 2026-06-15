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Скандал разтърсва Мондиала: Съдия показа расистки символ на живо по време на предаване

  • 15 юни 2026 | 08:50
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Световното първенство току-що започна, а вече имаме скандал с мащаб, който заплашва да засенчи събитията от зеления терен. В центъра на вниманието се оказа австралийският съдия Шон Еванс, който е обвинен, че по време на телевизионно предаване на живо е изпратил послание, което насърчава расизма и бялото превъзходство.

Всичко се разигра по време на мача, в който Германия разгроми Кюрасао с убедителното 7:1. В момента, когато режисьорът на предаването прехвърли кадъра към VAR стаята, Еванс съзнателно направи жест с дясната си ръка, който подпали социалните мрежи и вдигна на крака антирасистки организации по целия свят.

Става въпрос за знак, при който палецът и показалецът се докосват, докато останалите три пръста са изпънати. Въпреки че този жест исторически е означавал обикновеното „ОК“, през последните няколко години той е присвоен от крайнодесни групи. Трите изпънати пръста символизират буквата „W“ (White), докато кръгът, образуван от палеца и показалеца с линията на ръката, формира буквата „P“ (Power), което в превод изпраща зловещо послание – „Бяла сила“ (White Power).

За да е още по-лошо, обществеността припомня, че същият този символ е използван и от зловещия австралийски масов убиец Брентън Тарант по време на процеса за клането в Нова Зеландия през 2019 г., когато уби 50 души в джамии.

Затова цялата планета с право се пита: Защо един съдия на Световно първенство имаше нужда от това?

Първа реагира организацията Fare, която от години се бори срещу дискриминацията и неравенството във футбола. Тяхното изявление предаваме изцяло:

Мнението на нашите експерти е, че използваният жест ясно напомня на обърнат „ОК“ знак с ръка, който в глобалните крайнодесни кръгове се използва като символ за „Бяла сила“. Защо VAR супервайзор използва този символ на глобално футболно събитие, и то в точния момент, когато знае, че камерите са насочени към него? Единственият извод може да бъде, че умишлено изпраща крайнодесен, неонацистки символ. Глобалната телевизионна аудитория не бива да бъде излагана на подобни сцени. Ясно е, че този служител не бива да има никаква по-нататъшна роля на това Световно първенство!

Интересно е, че телевизионните режисьори на следващите два мача веднага промениха протокола, така че зрителите вече не можеха да виждат включвания от VAR студиото.

От ръководната футболна организация (FIFA) кратко съобщиха, че са „запознати с инцидента“, но отказаха да дадат официален коментар, докато не бъде проведено пълно разследване. The Athletic се опита да се свърже с Еванс чрез FIFA, но отговор все още не е получен.

Дали Шон Еванс ще се размине само с предупреждение или го очаква позорно изпращане у дома от Мондиала, ще видим скоро.

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Снимки: Gettyimages

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