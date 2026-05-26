Инспектираха стадиона в Габрово

Представители на VAR технологията и компанията Hawk-Eye Innovations извършиха оглед на стадион „Христо Ботев“ и дадоха необходимите препоръки за внедряване на системата за видеоповторения при евентуално участие на Янтра Габрово в Първа професионална лига.

Оценката след инспекцията е положителна – спортното съоръжение разполага с необходимите условия, за да отговори на изискванията за работа с VAR (Video Assistant Referee).

Необходимо да се изградят няколко допълнителни съоръжения за монтаж на камери. Клубът е готов да изпълни всички препоръки, за да може стадионът да отговаря напълно на изискванията за VAR при евентуално влизане в елита, увери председателят на Управителния съвет на ОФК Янтра Владимир Ангелов.