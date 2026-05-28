Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. От Янтра: Ще боли, но само за кратко

От Янтра: Ще боли, но само за кратко

  • 28 май 2026 | 20:13
  • 745
  • 2

Янтра излезе с обръщение към своите фенове минути, след като отборът загуби с 1:2 гостуването си на Септември и се сбогува с надеждите да се изкачи в елита на българския футбол.

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка
Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

Ето какво написаха от клуба:

"Не успяхме, но си тръгваме с високо вдигнати глави. Понякога именно загубите учат най-много. Те каляват характера, изграждат отборния дух и правят бъдещите успехи още по-ценни.

Янтра не успя да изпълни голямата цел, но показа сърце, характер и футбол, с който Габрово може да се гордее.

Този сезон върна надеждата, обедини феновете и доказа, че клубът върви в правилната посока.
Огромна благодарност към футболистите, треньорския щаб и всички хора зад отбора за силния сезон, за отдадеността, битките и емоциите, които подариха на габровските привърженици. С труд, характер и вяра Янтра отново накара хората да мечтаят.

Благодарим и на феновете, които бяха до отбора навсякъде – по трибуните, пред телевизорите и по пътищата към гостуванията. Подкрепата ви беше безценна.

Ще боли, но само за кратко. Защото Янтра ще се върне по-силна."

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

  • 28 май 2026 | 18:56
  • 33496
  • 121
Петима отпаднаха от състава на България U21 за предстоящата контрола със Северна Македония

Петима отпаднаха от състава на България U21 за предстоящата контрола със Северна Македония

  • 28 май 2026 | 17:40
  • 2400
  • 0
Фратрия се раздели с нападател

Фратрия се раздели с нападател

  • 28 май 2026 | 17:29
  • 1544
  • 0
Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 12655
  • 17
Найденов за националите от ЦСКА 1948: Лошото е, че не мога да си ги подхвана с 5-разовите тренировки на Белмекен от утре

Найденов за националите от ЦСКА 1948: Лошото е, че не мога да си ги подхвана с 5-разовите тренировки на Белмекен от утре

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 5134
  • 31
Регионалните кастинги на Академия БФС започват от Пловдив

Регионалните кастинги на Академия БФС започват от Пловдив

  • 28 май 2026 | 16:10
  • 709
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

  • 28 май 2026 | 18:56
  • 33496
  • 121
Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

  • 28 май 2026 | 15:27
  • 20965
  • 79
Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

  • 28 май 2026 | 17:34
  • 11754
  • 25
Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

  • 28 май 2026 | 16:21
  • 12655
  • 17
Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

  • 28 май 2026 | 16:34
  • 15935
  • 18
Антъни Гордън пристигна в Барселона

Антъни Гордън пристигна в Барселона

  • 28 май 2026 | 17:25
  • 10971
  • 51