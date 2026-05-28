Луканов: Не трябва да оставяме нищо на случайността!

Треньорът на Янтра Емануел Луканов разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящият бараж със Септември Сф. Той посочи кое ще бъде ключовото в мача и разкри, че в Габрово има голяма еуфория.

„Очаквам да стане един интригуващ двубой. Силно се надявам, че ще успеем да го спечелим. Готвим се нормално, както за всеки мач. Ще се опитаме да ги затрудним максимално. Трябва да се възползваме от техните грешки и да ги накажем. Все пак Септември е играл в друго първенство. Друг тип футбол се играе в Първа лига. Имат добри играчи, но мисля, че можем да стигнем до положителен за нас резултат. Трябва да им ограничим силните страни и да съумеем да използваме недостатъците им“, започна Луканов.

„Септември са опасни при статичните ситуации и трябва да ги сведем до минимум. Запознати сме с техните силни и слаби страни. Момчетата също са запознати и са готови за този двубой. Концентрацията ще е от ключово значение за мача. Искам момчетата да са концентрирани и мотивирани от първата до последната секунда на двубоя. Трябва да са концентрирани във всеки един момент и да не оставят нищо на случайността. Всяка една ситуация може да реши този мач. Има много дребни детайли, които в крайна сметка могат да се окажат от изключително значение и да повлияят на резултата. В отбора има настроение и всички са здрави. Това е най-важното. Нямаме контузени и наказани футболисти. Ще мога да разчитам на всички. Има еуфория в града и това ме радва. Сякаш вече сме в Първа лига, но това не е така. Остана още една важна стъпка. Очаквам да има и доста фенове по трибуните и да ни подкрепят, а ние ще направим всичко възможно да ги зарадваме и да влезем в Първа лига.“, заяви Луканов.

