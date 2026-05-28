Луканов: 15 минути не ни достигнаха! Поклон пред футболистите и феновете

Старши треньорът на Янтра (Габрово) Емануел Луканов говори след поражението на тима с 1:2 от Септември (София) в сблъсъка от баража за място в елита на българския футбол.

"15 минути не ни достигнаха. Поклон пред тези футболисти и феновете. Поздравления за цялата година и всичко, което направихме. Не ни достигна много малко. Два нелепи гола се случиха от наивни грешки. Септември играе в друг ритъм и друго първенство. През втората част физически не успяхме да се противопоставим на Септември. Все пак само поздравления за всичко, което направихме в Янтра през целия сезон.



Янтра винаги е играл само с българи. В Септември имаше само четирима, но всеки си знае. Не искам да съдя другите. Болно е, но явно нещо малко не ни достигна, за да направим тази крачка към "А" група.



Всеки иска да расте и да е на друго ниво. Животът продължава. Това казах и на момчетата. Тази болка я има, но не трябва да загърбваме това, което направихме през цялата година. Трябва да сме горди", заяви треньорът на Янтра.

