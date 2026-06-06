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  3. Борислав Стойчев е новият треньор на Янтра

Борислав Стойчев е новият треньор на Янтра

  • 6 юни 2026 | 20:46
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Борислав Стойчев е новият треньор на Янтра

Борислав Стойчев е новият старши треньор на Янтра (Габрово), съобщават от клуба от Втора лига.

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"До този момент Стойчев изпълняваше функциите на спортен директор и беше човекът зад кадър, който изгради селекцията на отбора. Той имаше ключова роля за начина, по който Янтра изглеждаше на терена, както и за утвърждаването на клуба като един от водещите фактори във Втора лига. На 39 години Стойчев поема ново предизвикателство в своята кариера.

Млад, амбициозен, мотивиран и отлично запознат с всички процеси в клуба, той получава възможността да надгради върху постигнатото до момента и да реализира собствената си визия за развитието на отбора", се казва в съобщението в официалната страница на отбора от Габрово.

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