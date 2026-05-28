  11-те на Септември (Сф) и Янтра

11-те на Септември (Сф) и Янтра

Станаха ясни титулярните състави на Септември и Янтра, които се изправят един срещу друг в ожесточен сблъсък за място в efbet Лига. Баражът между двата отбора е от 17:00 часа на стадиона в столичния квартал "Драгалевци" и ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

Домакините бяха много близо до това да си гарантират директно спасение, но в последния кръг допуснаха грешка срещу Добруджа и бяха изпреварени от тима на Спартак (Варна), който пък по същото време се справи по категоричен начин с Локомотив (София). Все пак за момчетата на Христо Арангелов има още един шанс, но днес те трябва да стигнат до победата на всяка цена.

Такива са настроенията и в лагера на "ковачите", които ще търсят завръщане в елита след 33-годишно прекъсване. През целия сезон Янтра се движеше в подножието на върха във Втора лига и благодарение на доброто си представяне в края на кампанията успя да изпревари основния си конкурент за сребърните медали - Фратрия. Това осигури на габровци право на участие в бараж за влизане в efbet Лига.

Септември (София) - Янтра (Габрово)

Стартови състави:

Септември (София): 21. Янко Георгиев, 23. Робин Шутен, 4. Мартин Христов, 26. Валантайн Озорнвафор, 19. Доминик Ивкич, 30. Матео Стаматов, 18. Айуб Абу, 5. Йоан Бауренски, 17. Николас Фонтейн, 7. Едни Рибейро, 9. Бертран Фурие;

Янтра (Габрово): 1. Християн Василев, 4. Константин Иванов, 5. Асен Георгиев, 6. Петър Казаков, 22. Велислав Боев, 21. Божидар Пенчев, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 71. Тони Иванов, 7. Георги Бабалиев, 10. Милчо Ангелов.

