Емо Луканов напусна Янтра

След най-силния сезон в последните години Янтра (Габрово) ще има нов старши треньор. След проведена среща между Емануел Луканов и председателя на УС Владимир Ангелов, ръководството на "ковачите" отправи официално предложение за нов договор към наставника и изрази желанието си съвместната работа да продължи.

Въпреки това Емануел Луканов е взел решение да продължи професионалния си път на друго място и отказа предложението на клуба. Така двете страни се разделят по желание на треньора. Под негово ръководство габровци стигнаха до бараж за участие в efbet Лига, но го загубиха от Септември (София) и останаха във Втора лига.

"Благодарим на Емо Луканов за професионализма, отдадеността и труда, които вложи по време на престоя си в клуба. Той беше важна част от най-успешния сезон на Янтра в последните години и има своя съществен принос за постигнатото от отбора. Пожелаваме му здраве, лични и професионални успехи занапред!", написаха от клуба.

"Янтра ще продължи да преследва целта, до която бяхме толкова близо през този сезон. Вече започнахме разговори с кандидати за нов старши треньор и в най-скоро време ще обявим новия треньорски екип, който ще поведе отбора към нови успехи", заяви председателят на УС Владимир Ангелов.

