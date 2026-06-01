Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония "Най-добрите в елитните юношески групи 2025-2026"
  1. Sportal.bg
  2. Янтра (Габрово)
  3. Емо Луканов напусна Янтра

Емо Луканов напусна Янтра

  • 1 юни 2026 | 12:54
  • 483
  • 0

След най-силния сезон в последните години Янтра (Габрово) ще има нов старши треньор. След проведена среща между Емануел Луканов и председателя на УС Владимир Ангелов, ръководството на "ковачите" отправи официално предложение за нов договор към наставника и изрази желанието си съвместната работа да продължи.

Въпреки това Емануел Луканов е взел решение да продължи професионалния си път на друго място и отказа предложението на клуба. Така двете страни се разделят по желание на треньора. Под негово ръководство габровци стигнаха до бараж за участие в efbet Лига, но го загубиха от Септември (София) и останаха във Втора лига.

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка
Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

"Благодарим на Емо Луканов за професионализма, отдадеността и труда, които вложи по време на престоя си в клуба. Той беше важна част от най-успешния сезон на Янтра в последните години и има своя съществен принос за постигнатото от отбора. Пожелаваме му здраве, лични и професионални успехи занапред!", написаха от клуба.

От Янтра: Ще боли, но само за кратко
От Янтра: Ще боли, но само за кратко

"Янтра ще продължи да преследва целта, до която бяхме толкова близо през този сезон. Вече започнахме разговори с кандидати за нов старши треньор и в най-скоро време ще обявим новия треньорски екип, който ще поведе отбора към нови успехи", заяви председателят на УС Владимир Ангелов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) организира "Ботев марш" във връзка с честванията на 2 юни

Ботев (Пд) организира "Ботев марш" във връзка с честванията на 2 юни

  • 1 юни 2026 | 12:07
  • 342
  • 0
Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - гледайте на живо!

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - гледайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 13:30
  • 7292
  • 4
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 4956
  • 14
Фондация "Национали 94" дари 40 000 евро за "Мача на надеждата" на Стилиян Петров

Фондация "Национали 94" дари 40 000 евро за "Мача на надеждата" на Стилиян Петров

  • 1 юни 2026 | 10:55
  • 714
  • 0
Турци отмъкват трансферна цел на Левски

Турци отмъкват трансферна цел на Левски

  • 1 юни 2026 | 10:48
  • 13053
  • 38
Стартира фен регистрацията на ЦСКА

Стартира фен регистрацията на ЦСКА

  • 1 юни 2026 | 10:21
  • 7204
  • 35
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - гледайте на живо!

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - гледайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 13:30
  • 7292
  • 4
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 10448
  • 32
Официално: Емануел Луканов е новият треньор на Дунав

Официално: Емануел Луканов е новият треньор на Дунав

  • 1 юни 2026 | 13:10
  • 2093
  • 0
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 4956
  • 14
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 6706
  • 12
Левски преследва френски нападател

Левски преследва френски нападател

  • 1 юни 2026 | 08:02
  • 18844
  • 21