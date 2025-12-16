Испанските медии извадиха показанията на Лапорта и Луис Енрике по случая “Негреира”

Аудиозаписи от свидетелските показания на Жоан Лапорта, Луис Енрике и Ернесто Валверде по "случая Негрейра“ бяха разкрити от няколко медии, сред които е "Кадена Сер" и "Ел Чирингито". Тъй като случаят е в етап на предварително разследване, а не съдебен процес, изслушванията се проведоха при закрити врата в кабинета на съдия Алехандра Хил. Показанията са част от разследването за възможни престъпления като спортна корупция, нелоялно управление и фалшифициране на търговски документи. Става въпрос за изплатени 7,5 млн. евро от Барселона на бившия вицепрезидент на съдийската комисия в рамките на 17 години (2001 - 2018 г.)

Лапорта пред съда: Плащанията в никакъв случай не са били, за да облагодетелстват Барса

Изслушването на Лапорта е продължило 54 минути, като прокурорът е задавал въпроси в продължение на 19 минути, а адвокатът на Реал Мадрид – 15.

Президентът на каталунците защити тезата, че плащанията към компании, свързани с Негрейра, са били „наследени“ от предишни управителни съвети и е било решено да се запазят, защото услугата е била счетена за полезна за клуба. „Спортно-техническата част беше получателят на тези анализи. Не си спомням кога е започнало, беше преди моето президентство, защото беше наследено. Информираха ме, че има консултантска услуга и се сметна за редно да продължим с тези плащания.“ Президентът обясни, че винаги е разбирал, че докладите „са изготвяни от сина на Негрейра“ – твърдение, което е в разрез с версията на самия Енрикес Негрейра-младши, който отрича това.

Лапорта също така оправда увеличението на изплатените суми с това, че са били изготвяни повече доклади, и определи споразумението с данъчните власти като част от глобален пакт за фискално съответствие. В показанията си той настоя, че Барселона никога не е имал намерение да манипулира първенството и защити тезата, че случаят цели да „опетни успехите на клуба“, особено сега, когато отборът отново печели титли. "Барселона никога не е извършвал действия с цел да промени състезанието, това е напълно ясно, това е реалността. Очевидно е, че това е организирана кампания, целяща да навреди на репутацията на Барса, особено в един славен период от историята на клуба, когато се превърна в световен еталон“, добавя той по този въпрос.

Както стана ясно още миналия петък, но вече с аудиовизуално потвърждение, двамата бивши треньори на Барселона в периода между 2014 г. и 2020 г., са единодушни по ключов въпрос: нито един от тях не е знаел за съществуването на арбитърски доклади или за фигурата на Хосе Мария Енрикес Негрейра по време на престоя си в клуба.

Луис Енрике увери, че никога не е виждал доклади, свързани със съдиите, че такива никога не са му били предлагани и че при всички положения не би ги поискал. Настоящият треньор на ПСЖ е бил категоричен, че не познава „изобщо“ нито Негрейра-баща, нито сина му. „Никой не е предлагал доклади на мен или на когото и да е от моя щаб“, заявява той.

В много сходен тон се изказва и Ернесто Валверде. Треньорът призна, че е наясно, че има клубове, които разполагат със съдийски консултанти – като даде за пример Атлетик Билбао – но отрече в Барса да е бил информиран за съществуването на подобни услуги или да му е показвана каквато и да е документация, свързана с реферите. "Никога не съм използвал тези доклади, нито съм ги искал, нито съм се интересувал от тях. Същото важи и сега в Атлетик, макар да знам, че моят помощник ги получава. Всъщност, попитах помощника си (в Барса) и той също отрече", каза наставникът.

