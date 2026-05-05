Бартомеу обясни за случая Негреира, Меси и заяви, че Лапорта е излъгал за финансовата ситуация

Бившият президент на Барселона, който прекратява плащанията, настоява, че Хосе Мария Енрикес Негреира „не е извършвал никакви услуги за клуба“. „Докладите на Хавиер (сина му) съществуваха“, заяви той пред радио "Кадена Сер Каталуния". Именно тази медия разкри скандала „Барсагейт“ – един от факторите, които доведоха до преждевременното му напускане и сложиха край на етап, започнал с требъла през 2015 г., но завършил катастрофално.

„Бих наел "Найстрийм" отново“, изненадващо заяви Бартомеу, когато беше попитан за компанията, която чрез акаунти в "Туитър" (сега X) и "Фейсбук" е работила за уронване на имиджа на предполагаеми врагове на клуба (Меси, Пике, Шави, Виктор Фонт, Гуардиола...).

„Барса нае услуга за мониторинг на социалните мрежи, защото беше необходимо да знаем какво се говори за клуба в дигиталния свят. Клубът винаги е следял традиционните медии, за да знае какво се пише за Барса не само в Каталуния, но и по целия свят, където имаме членове и инвеститори. Но нямахме такъв мониторинг в дигиталното пространство. След 2016 г., със случая „Неймар“ и на фона на политическите процеси, реших да го стартирам. Търсех компания, която не е свързана с политическия свят, и избрах "Найстрийм", защото имаше неутрален профил. Не исках клубът да се политизира, защото имахме политически проблем в борда на директорите с много различни тенденции. Отричам да съм нареждал да се атакува когото и да било. Никога не сме искали Nicestream да прави това. Но да, бих ги наел отново, защото имахме нужда от мониторинг“, обясни бившият президент на „блаугранас“.

Бартомеу коментира и случая „Негреира“, въпреки че именно той прекратява плащанията към бившия вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите. „Мога да говоря за периода от сезон 2010/11 до 2018 г. Плащанията са за съдийски доклади и видеоклипове. Докладите се правеха и бяха полезни. Жерар (Пике) каза, че ги е имал. Може би Луис Енрике и Валверде не са ги получавали, но техните асистенти – да. През март 2018 г. Пеп Сегура ми каза, че докладите ще се изготвят вътрешно и Хавиер Енрикес беше уведомен, че това ще бъде последният сезон, в който ще си сътрудничи с нас. Баща му не е извършвал никакви услуги за Барса. А плащанията? Това идва от много години назад и нямам отговор...“. Бартомеу уточни, че разследването се фокусира върху периода 2013-2018 г. и че докладите на Хавиер Енрикес от този период съществуват.

Освен това Бартомеу защити икономическото си управление и отправи критики към Лапорта. „По време на моя мандат фонд „Работна заплата“ беше 70% от бюджета. Това е много, но за Барса беше поносимо, защото имахме много приходи. Ако имахме 1 милиард приходи, 700 милиона беше значителна, но поносима сума. Можехме да си го позволим, макар и да бяхме на ръба. Бускетс имаше оферти от Англия, Меси получаваше постоянно, имаше подновявания на договори. Ако искахме да поддържаме спортните върхови постижения, трябваше да го правим. Когато приходите спаднаха през март 2020 г. заради пандемията, всичко се промени. Въпреки това през октомври 2021 г. Ла Лига направи одит, който оцени въздействието на COVID върху Барса на 500 милиона евро. Лапорта обаче разду загубите и заяви, че е имало лошо управление, а не загуби. Това доведе до загубата на финансовия феърплей от страна на Барселона. Ако беше декларирал загубите, както трябваше, Барса щеше да може да ги амортизира на пет вноски и щяхме да спазим феърплея. Лапорта говори в тази кампания за икономическо наследство... пет години по-късно. Това не е уместно.“

Накрая той говори и за Меси, който по време на неговото управление изпрати факс с искане да напусне месеци преди оставката на Бартомеу. „Бих задържал Меси до Световното първенство в Катар. Бяхме говорили, че ще отидат в Маями, защото Бекъм беше идвал тук. Опитах се да подновя договора на Меси до 2022 г., но той предпочете да изчака. За мен Меси беше фундаментален от икономическа и търговска гледна точка. Ако до ден днешен не сме възстановили тези приходи, то е защото той не е тук.“

