И Интер ще се пробва за Камавинга

Шампионът на Италия Интер обмисля да привлече халфа на Реал Мадрид и френския национален отбор Едуардо Камавинга през летния трансферен прозорец, пише "Мундо Депортиво".

Италианският клуб следи ситуацията около 23-годишния футболист. Договорът на Камавинга с Реал Мадрид е до лятото на 2029 г. Кралският клуб е готов да разгледа оферти за френския халф, ако бъдат получени такива.

Ювентус планира оферта за Камавинга

През сезон 2025/2026 Камавинга участва в 43 мача във всички турнири, отбелязвайки два гола и давайки една асистенция.

Французинът е в Реал Мадрид от 2021 г., след като се присъедини към тима от Рен. Той е обект на интерес и от страна на Ювентус.

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Снимки: Imago