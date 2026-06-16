Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. И Интер ще се пробва за Камавинга

И Интер ще се пробва за Камавинга

  • 16 юни 2026 | 21:20
  • 668
  • 0
И Интер ще се пробва за Камавинга

Шампионът на Италия Интер обмисля да привлече халфа на Реал Мадрид и френския национален отбор Едуардо Камавинга през летния трансферен прозорец, пише "Мундо Депортиво".

Италианският клуб следи ситуацията около 23-годишния футболист. Договорът на Камавинга с Реал Мадрид е до лятото на 2029 г. Кралският клуб е готов да разгледа оферти за френския халф, ако бъдат получени такива.

Ювентус планира оферта за Камавинга
Ювентус планира оферта за Камавинга

През сезон 2025/2026 Камавинга участва в 43 мача във всички турнири, отбелязвайки два гола и давайки една асистенция.

Французинът е в Реал Мадрид от 2021 г., след като се присъедини към тима от Рен. Той е обект на интерес и от страна на Ювентус.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Франция 0:0 Сенегал, (гледайте на живо тук)

Франция 0:0 Сенегал, (гледайте на живо тук)

  • 16 юни 2026 | 21:59
  • 3842
  • 15
Тотнъм не губи време: договори още един бранител от Премиър лийг

Тотнъм не губи време: договори още един бранител от Премиър лийг

  • 16 юни 2026 | 20:49
  • 2373
  • 1
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Англия - Хърватия

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Англия - Хърватия

  • 16 юни 2026 | 20:41
  • 1170
  • 3
Неймар поднови тренировки

Неймар поднови тренировки

  • 16 юни 2026 | 20:21
  • 1525
  • 0
Кимих призова съотборниците си да не се главозамайват от впечатляващия успех

Кимих призова съотборниците си да не се главозамайват от впечатляващия успех

  • 16 юни 2026 | 20:09
  • 632
  • 1
Рубен Аморим е новият треньор на Милан

Рубен Аморим е новият треньор на Милан

  • 16 юни 2026 | 19:32
  • 4830
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Франция 0:0 Сенегал, (гледайте на живо тук)

Франция 0:0 Сенегал, (гледайте на живо тук)

  • 16 юни 2026 | 21:59
  • 3842
  • 15
Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

  • 16 юни 2026 | 17:15
  • 59054
  • 232
ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

  • 16 юни 2026 | 18:08
  • 40358
  • 154
Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

  • 16 юни 2026 | 17:28
  • 38319
  • 17
Рубен Аморим е новият треньор на Милан

Рубен Аморим е новият треньор на Милан

  • 16 юни 2026 | 19:32
  • 4830
  • 13
Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

  • 16 юни 2026 | 16:56
  • 7664
  • 16