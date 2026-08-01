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  3. Базел и АЕК следят звезда на Левски

Базел и АЕК следят звезда на Левски

  • 1 авг 2026 | 09:10
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Швейцарският Базел и гръцкият АЕК са насочили поглед към Акрам Бурас, твърди журналистът Набил Джелит от France Football. 24-годишният алжирски полузащитник е собственост на Левски и има договор със "сините" до лятото на 2028 г.

Халфът с по-силен ляв крак премина на "Герена" през лятото на 2025 г, като тогава клубът плати около 350 000 евро за привличането му. През изминалия сезон той записа 24 мача, с които допринесе за спечелването на шампионската титла. През настоящата кампания Бурас вече е в пълен игрови ритъм, като е изиграл пет официални срещи, три от които в квалификациите на Шампионската лига.

Ще се запази ли "синята" еуфория и в шампионата?
Ще се запази ли "синята" еуфория и в шампионата?

Това означава, че според правилата на УЕФА, ако трансферът му се осъществи, той няма да има право да играе за друг отбор в европейските турнири преди основната фаза.

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