Базел и АЕК следят звезда на Левски

Швейцарският Базел и гръцкият АЕК са насочили поглед към Акрам Бурас, твърди журналистът Набил Джелит от France Football. 24-годишният алжирски полузащитник е собственост на Левски и има договор със "сините" до лятото на 2028 г.

Engagé avec le Levski Sofia en C1 après une première saison réussie, Akram Bouras, milieu relayeur, devrait être fixé sur son avenir très prochainement. 24 ans, infatigable gaucher, il intéresse l'AEK Athènes, et le FC Bâle. L'ancien du CRB est sous contrat jusqu’en juin 2028. pic.twitter.com/Uls0lJH9VO — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 31, 2026

Халфът с по-силен ляв крак премина на "Герена" през лятото на 2025 г, като тогава клубът плати около 350 000 евро за привличането му. През изминалия сезон той записа 24 мача, с които допринесе за спечелването на шампионската титла. През настоящата кампания Бурас вече е в пълен игрови ритъм, като е изиграл пет официални срещи, три от които в квалификациите на Шампионската лига.

Ще се запази ли "синята" еуфория и в шампионата?

Това означава, че според правилата на УЕФА, ако трансферът му се осъществи, той няма да има право да играе за друг отбор в европейските турнири преди основната фаза.

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