Данъчните оневиниха Барселона - не са купувани съдии с парите за Негреира

  18 май 2026 | 20:29
Регионалният инспекторат на Данъчната агенция в Каталуния излезе с доклад, в който заключава, че плащанията от ФК Барселона към Хосе Мария Енрикес Негреира, бивш вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите (CTA), не са били използвани за подкупване на арбитри или за повлияване на спортни резултати. Тази позиция съвпада с аргументите на „блаугранас“, които твърдят, че всички тези плащания са били за изготвяне на съдийски доклади, а не за манипулиране на надпреварата.

В заключенията на доклада се признава, че между 2001 г. и 2018 г. на Негреира са изплатени над 7,5 милиона евро. Въпреки това не е доказано тези суми да са били използвани за „търговия с поверителна информация от съдийския комитет, повлияване на назначенията на съдии или директно участие в промяна на резултати от мачове“.

Новият доклад също така счита за важно, че „не е установено никакво плащане към който и да е съдия, като са проверени всички изходящи трансакции от банковата сметка“. В документа се добавя, че „липсват каквито и да било доказателства, че е могло да се повлияе на резултати“. От Данъчната агенция също така подчертават, че Хосе Мария Енрикес Негреира не е ръководил мачове през годините, в които ФК Барселона е извършвал плащанията.

След като се запозна със заключенията на доклада, Мигел Галан, президент на CENAFE, публикува обширно съобщение в социалните мрежи, в което обобщава, че Данъчната агенция „отхвърля наличието на признаци за спортна корупция, които да бъдат вменени на Футболния клуб Барселона“.

Струва си да се припомни, че правният отдел на Барселона финализира подготовката на съдебни действия след обвиненията по „случая Негрейра“ от страна на Флорентино Перес, президент на Реал Мадрид. Босът на „белите“ заяви дословно, че „са ми откраднали 7 титли“, което беше споделено на следващия ден от треньора му Алваро Арбелоа. Перес също така увери, че клубът подготвя доклад от над 500 страници с предполагаеми епизоди на съдийски фаворитизъм, който да изпрати на УЕФА с намерението Барселона да бъде санкциониран.

