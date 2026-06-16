Реал официално обяви новината за Рюдигер

Реал Мадрид официално обяви, че Антонио Рюдигер е удължил контракта си клуба до лятото на 2027 година. Настоящият договор на 33-годишния централен защитник изтичаше в края на този месец, а още от ноември миналата година стартираха първите преговори между двете страни за ново споразумение. Разговорите бяха прекъснати след контузията на Рюдигер, но след като се завърна в игра и показа, че е в добро физическо състояние, бяха подновени.

Следващият сезон ще бъде пети за германеца на “Сантиаго Бернабеу”.

След мача с Кюрасао, в който се появи като резерва, Рюдигер заяви, че за него е сбъдната мечта отново да работи с Жозе Моуриньо. Португалецът също е дал одобрението си за новия договор.

За четири години с екипа на Реал той записа 182 двубоя във всички турнири, в които отбеляза осем попадения и направи четири асистенции.

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