Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Англия - Хърватия

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Англия - Хърватия

  • 16 юни 2026 | 20:41
  • 1160
  • 3

Световното първенство започна и изненадите заваляха досущ като летен дъжд над Лондон. Не е изненада, обаче че Футболинките на Sportal.bg - Анжи и Йоана отново спорят.

Анжи с гордост брани английската чест на играта, докато Йоана с лека усмивка и напомня за един мач от 2018-а година. Анжи бързо контрира с намек, че Лука Модрич е време да спре с футбола, докато не е започнал да играе с бастун, докато Йоана я успокоява, че Хари Кейн може да пробва да играе шах, ако с футболната топка не му се получава. Какво още си казаха двете ни Футболинки, вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

И Интер ще се пробва за Камавинга

И Интер ще се пробва за Камавинга

  • 16 юни 2026 | 21:20
  • 665
  • 0
Франция 0:0 Сенегал, (гледайте на живо тук)

Франция 0:0 Сенегал, (гледайте на живо тук)

  • 16 юни 2026 | 21:59
  • 3802
  • 15
Тотнъм не губи време: договори още един бранител от Премиър лийг

Тотнъм не губи време: договори още един бранител от Премиър лийг

  • 16 юни 2026 | 20:49
  • 2359
  • 1
Неймар поднови тренировки

Неймар поднови тренировки

  • 16 юни 2026 | 20:21
  • 1518
  • 0
Кимих призова съотборниците си да не се главозамайват от впечатляващия успех

Кимих призова съотборниците си да не се главозамайват от впечатляващия успех

  • 16 юни 2026 | 20:09
  • 630
  • 1
Рубен Аморим е новият треньор на Милан

Рубен Аморим е новият треньор на Милан

  • 16 юни 2026 | 19:32
  • 4821
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Франция 0:0 Сенегал, (гледайте на живо тук)

Франция 0:0 Сенегал, (гледайте на живо тук)

  • 16 юни 2026 | 21:59
  • 3802
  • 15
Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

Левски стартира в ШЛ с битка срещу тим от Босна и Херцеговина

  • 16 юни 2026 | 17:15
  • 59021
  • 232
ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

  • 16 юни 2026 | 18:08
  • 40332
  • 154
Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

Григор Димитров сложи край на серията от загуби с победа на старта в Дъблин

  • 16 юни 2026 | 17:28
  • 38302
  • 17
Рубен Аморим е новият треньор на Милан

Рубен Аморим е новият треньор на Милан

  • 16 юни 2026 | 19:32
  • 4821
  • 13
Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

Аржентина и устремилият се към нови рекорди Меси започват защитата на световната титла срещу Алжир

  • 16 юни 2026 | 16:56
  • 7658
  • 16