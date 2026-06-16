ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Англия - Хърватия

Световното първенство започна и изненадите заваляха досущ като летен дъжд над Лондон. Не е изненада, обаче че Футболинките на Sportal.bg - Анжи и Йоана отново спорят.

Анжи с гордост брани английската чест на играта, докато Йоана с лека усмивка и напомня за един мач от 2018-а година. Анжи бързо контрира с намек, че Лука Модрич е време да спре с футбола, докато не е започнал да играе с бастун, докато Йоана я успокоява, че Хари Кейн може да пробва да играе шах, ако с футболната топка не му се получава. Какво още си казаха двете ни Футболинки, вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg!

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