Хендерсън: Белингам е играч за големите мачове, той е ключовият фактор в този отбор на Англия

Полузащитникът на английския национален отбор по футбол Джордан Хендерсън смята, че критиките към Джуд Белингам са незаслужени, а той може да бъде ключов за успеха на „трите лъва“ на Световното първенство.

Една от най-обсъжданите теми преди първия мач на островитяните срещу Хърватия в сряда е дали Белингам или Морган Роджърс ще започне като атакуващ халф в селекцията на Томас Тухел. Полузащитникът на Реал Мадрид е обект на сериозни критики за някои от скорошните си изяви с националната фланелка, но Хендерсън смята, че той може да окаже „голямо влияние“ в хода на турнира.

„Спомням си преди шест години, когато направи дебюта си за Англия, а оттогава е израснал толкова много като играч и човек – невероятно е. Имах добра представа, когато го видях за пръв път да играе и да тренира. Това, което е направил до момента на такава ранна възраст... Мисля, че всички забравят колко е млад, дори аз го правя понякога“, обясни Джордан Хендерсън, цитиран от BBC.

35-годишният халф на Брентфорд беше включен в състава на Тухел заради лидерските си качества, а той е в близки отношения с Белингам.

„Честно казано, не мога да го похваля достатъчно. Знам, че се пише много за него в медиите, но смятам, че е трудно за четене понякога, защото знам какво влияние има той върху отбора и колко добър съотборник е извън терена. Това, което ни дава, е наистина специално. Той наистина е ключовият фактор в отбора ни. Имал е големи моменти в кариерата си, той е играч за големите мачове. Той има опит в турнирите. Той ще е много важен за нас в този турнир“, добави бившият капитан на Ливърпул.

След сблъсъка с Хърватия англичаните ще се изправят срещу Гана на 23 юни и срещу Панама на 28 юни.

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Снимки: Gettyimages