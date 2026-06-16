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Мадуеке: Дълбочината на този състав на Англия ще бъде решаваща

  • 16 юни 2026 | 13:37
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Английският национал Нони Мадуеке вярва, че резервите ще имат ключова роля на Световното първенство, докато Англия се готви за големия си старт срещу Хърватия в сряда. Селекционерът Томас Тухел има дълбочина в състава от 26 души, който се отправя към Далас във вторник преди откриващия мач от Група L. Мадуеке се бори за титулярно място вдясно със съотборника си от Арсенал Букайо Сака, но в групата ще има някои големи имена, като Антъни Гордън, Маркъс Рашфорд, Еберечи Езе, Морган Роджърс и Джуд Белингам, всички те ще се борят за стартовия състав на Тухел.

„Чувствам, че имаме невероятен отбор, така че не е като да си на пейката и да си ненужен. Възможно е противникът да подхожда повече на един играч или някой да е във форма. Но ако погледнете последния мач срещу Коста Рика, как резервите влязоха и спечелиха двубоя за нас толкова лесно, това е силата в дълбочина, която имаме. Това ще бъде решаващо този път", смята Мадуеке.

Мадуеке беше избран заради своята гъвкавост, като треньорският щаб на Англия хареса способността му да играе и на двете крила. Той се представи добре за Англия под ръководството на Тухел и вярва, че е на път да стане едно от най-добрите крила в света, знаейки, че трябва да добави още голове към играта си.

"Искам да бъда по-безмилостен. Чувствам, че искам да стигна до това ниво, където да съм едно от най-добрите крила в света, трябва да вкарвам повече голове, трябва да асистирам повече“, добави той. "Чувствам, че правя толкова много за отбора, независимо от това. Но определено, като крило, искаш да вкарваш колкото е възможно повече голове. Ако можех да вкарвам във всеки мач, щях. Чувствам, че нивото, на което съм сега, е следващата стъпка. И определено ще стигна до нея.“

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Снимки: Gettyimages

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