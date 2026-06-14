Нойер: Чаках този ден дълго, не спряхме да търсим головете

Ветеранът на вратата на Германия Мануел Нойер логично бе доволен от убедителната победа на Бундестима със 7:1 над дебютанта Кюрасао в първия мач за двата тима от Мондиал 2026. Стражът на Байерн, който се завърна за националния отбор, се превърна в най-възрастния германски играч, който е играл на световно първенство.

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„Чаках този ден толкова дълго и бях решен да играя. Беше страхотно да съм на терена заедно с момчетата. Винаги е много важно да стартираш добре в голям турнир. Играхме добър мач и отбелязахме много голове. Играчите, които влязоха като резерви, внесоха добра енергия. Никога не спряхме да търсим следващия гол. Сега ще анализираме и ще видим какво можем да подобрим в следващите мачове“, каза Нойер след срещата.

Manuel Neuer: "I waited so long for this day and was determined to play. It felt very good to be on the pitch with the guys. It's always very important to have a good start in a major tournament. We played a good game and scored many goals. The players who came off the bench… pic.twitter.com/MeXgnJxrxi — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 14, 2026

За попадението, което получи от скромния тим на Кюрасао, легендарният страж сподели: „Всъщност щях да го спася, но топката се отклони и разстоянието беше твърде малко, за да успея да реагирам. Просто нямах късмет“.

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Снимки: Imago