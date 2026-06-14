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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Нидерландия - Япония
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  3. Нойер: Чаках този ден дълго, не спряхме да търсим головете

Нойер: Чаках този ден дълго, не спряхме да търсим головете

  • 14 юни 2026 | 22:51
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Ветеранът на вратата на Германия Мануел Нойер логично бе доволен от убедителната победа на Бундестима със 7:1 над дебютанта Кюрасао в първия мач за двата тима от Мондиал 2026. Стражът на Байерн, който се завърна за националния отбор, се превърна в най-възрастния германски играч, който е играл на световно първенство.

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Чаках този ден толкова дълго и бях решен да играя. Беше страхотно да съм на терена заедно с момчетата. Винаги е много важно да стартираш добре в голям турнир. Играхме добър мач и отбелязахме много голове. Играчите, които влязоха като резерви, внесоха добра енергия. Никога не спряхме да търсим следващия гол. Сега ще анализираме и ще видим какво можем да подобрим в следващите мачове“, каза Нойер след срещата.

За попадението, което получи от скромния тим на Кюрасао, легендарният страж сподели: „Всъщност щях да го спася, но топката се отклони и разстоянието беше твърде малко, за да успея да реагирам. Просто нямах късмет“.

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Снимки: Imago

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