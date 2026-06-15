Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

  • 15 юни 2026 | 11:47
  • 360
  • 0
Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед се отказва от опитите си да привлече Сандро Тонали. Според ръководството на “червените дяволи” халфът на Нюкасъл ще излезе прекалено скъпо. Клубът ще прави по-балансирана селекция, тъй като има нужда да се подсили в няколко зони. Друг футболист на “свраките” обаче остава в трансферния списък на Ман Юнайтед и това е Люис Хол.

Нюкасъл може да се раздели с няколко основни играчи това лято, за да балансира финансите си. Тонали, Хол и Ливраменто може да напуснат. Никой от тримата обаче не бърза да напусне “Сейнт Джеймсис Парк”. За италианеца Нюкасъл ще иска около 100 милиона лири. В клуба държат да имат контрол върху изходящите трансфери и да не се стига до ситуация, като тази от миналото лято, когато Александър Исак напусна в края на трансферния прозорец след драматични седмици.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Селекционерът на Еквадор: Изключително несправедлив резултат

Селекционерът на Еквадор: Изключително несправедлив резултат

  • 15 юни 2026 | 06:59
  • 1418
  • 1
Емерс Фае: Устояхме и взехме важни три точки

Емерс Фае: Устояхме и взехме важни три точки

  • 15 юни 2026 | 06:47
  • 926
  • 0
Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

  • 15 юни 2026 | 06:59
  • 33733
  • 37
Кайседо: Тежко е, но ни предстоят още два финала

Кайседо: Тежко е, но ни предстоят още два финала

  • 15 юни 2026 | 05:50
  • 2070
  • 0
Диало: Дойдохме тук, за да пишем история

Диало: Дойдохме тук, за да пишем история

  • 15 юни 2026 | 05:27
  • 1413
  • 0
Те го направиха отново: феновете на Япония почистиха трибуните след себе си

Те го направиха отново: феновете на Япония почистиха трибуните след себе си

  • 15 юни 2026 | 05:02
  • 1913
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 9362
  • 16
Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

Крушарски: Ще объркаме сметките на Лудогорец, Левски и ЦСКА! Можех да взема 8 млн. и да сгъна чадъра

  • 15 юни 2026 | 11:30
  • 4209
  • 3
ЦСКА приключи със Скаршем

ЦСКА приключи със Скаршем

  • 15 юни 2026 | 10:19
  • 6173
  • 8
Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

  • 15 юни 2026 | 06:59
  • 33733
  • 37
Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

  • 15 юни 2026 | 08:08
  • 14801
  • 11
Испания тръгва на дълъг път с големи амбиции и срещу удобен съперник, но подценяването е недопустимо

Испания тръгва на дълъг път с големи амбиции и срещу удобен съперник, но подценяването е недопустимо

  • 15 юни 2026 | 08:00
  • 2591
  • 3