Тонали е прекалено скъп за Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед се отказва от опитите си да привлече Сандро Тонали. Според ръководството на “червените дяволи” халфът на Нюкасъл ще излезе прекалено скъпо. Клубът ще прави по-балансирана селекция, тъй като има нужда да се подсили в няколко зони. Друг футболист на “свраките” обаче остава в трансферния списък на Ман Юнайтед и това е Люис Хол.

Нюкасъл може да се раздели с няколко основни играчи това лято, за да балансира финансите си. Тонали, Хол и Ливраменто може да напуснат. Никой от тримата обаче не бърза да напусне “Сейнт Джеймсис Парк”. За италианеца Нюкасъл ще иска около 100 милиона лири. В клуба държат да имат контрол върху изходящите трансфери и да не се стига до ситуация, като тази от миналото лято, когато Александър Исак напусна в края на трансферния прозорец след драматични седмици.

🚨 NEW:



Manchester United are NOT going for Sandro Tonali. At this stage, the intention of United is not to proceed. United believe the player is too expensive and that going to Newcastle and trying to sign both Lewis Hall and Tonali could likely take over €140-150m, which is… pic.twitter.com/IqCbO2A0qt — mufcmpb (@mufcMPB) June 14, 2026

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Снимки: Gettyimages