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  3. Нюкасъл предложи 35+5 млн. евро за участник на Мондиала

Нюкасъл предложи 35+5 млн. евро за участник на Мондиала

  • 11 юни 2026 | 18:58
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Нюкасъл потвърждава информациите за сериозния си интерес към испанския национал Виктор Муньос, изпращайки конкретна оферта към настоящия му клуб Осасуна. Според “Марка” тя е на стойност 35 милиона евро плюс още 5 милиона под формата на бонуси за футболиста, чиято освобождаваща клауза е 40 милиона евро.

Ако Осасуна приеме предложението и играчът напусне, половината от тази сума (17,5 милиона плюс 2,5 милиона евро) ще постъпи в касата на Реал Мадрид, който все още притежава 50% от икономическите права върху футболиста.

В момента 22-годишният Муньос е с тима на Испания за започващото Световно първенство. Него Нюкасъл счита за заместник на продадения в Барселона Антъни Гордън.

Както и при много от своите юноши, мадридският клуб е запазил 50% от правата на играча, както и право на първи отказ. Това означава, че ако Реал Мадрид реши да привлече отново футболиста, ще има предимство пред останалите кандидати. Освен това е била договорена и клауза за обратно откупуване на стойност 8 милиона евро.

Осасуна винаги е настоявал за пълното изплащане на клаузата от 40 милиона евро, но може да приеме оферта, близка до тази сума – именно такава, каквато предлага Нюкасъл.

Въпросът е дали Реал Мадрид ще се намеси, като активира клаузата за обратно откупуване, която може да използва още през настоящия летен трансферен прозорец.

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