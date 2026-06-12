Трипиър се отказва от трансфера си в Уулвърхамптън заради уволнението на Роб Едуардс?

Бившият английски футболен национал Киърън Трипиър може да се откаже от трансфера си в изпадналия от Висшата лига Уулвърхамптън, след като мениджърът Роб Едуардс беше уволнен, съобщава "Скай Спортс". 35-годишният защитник е ядосан и се чувства предаден от "вълците", тъй като Едуардс е бил ключов за решението му да премине на "Молиню".

Трипиър е останал шокиран от новината за напускането на наставника, след като е научил за това от човек извън клуба два дни преди обявяването му като голямото попълнение в състава на тима през това лято. Според "Скай Спортс" самият Роб Едуардс е разбрал от член на семейството си, а не директно от управата на отбора.

За момента Киърън Трипиър е подписал предварителен договор и трябва да се присъедини към Уулвс на 1 юли, когато контрактът му с Нюкасъл изтече. През изминалия сезон Уулвърхамптън завърши на последното място във Висшата лига и изпадна в Чемпиъншип след осем сезона в елита.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google