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Тотнъм официално представи и Сенеси

  • 10 юни 2026 | 19:35
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Тотнъм официално представи и Сенеси

Тотнъм официално обяви трансфера на Маркос Сенеси, който пристига от Борнемут като свободен агент. Аржентинецът е подписал четиригодишен договор с "шпорите", като официално ще стане техен играч на 1 юли, след като контрактът му с "черешките" изтече. 29-годишният аржентинец изкара последните четири сезона на "Виталити", изигравайки 128 мача за Борнемут.

Интересът към Сенеси бе голям, като в последните месеци той беше свързван с Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Челси, Ювентус и Рома.

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Това е втори значим трансфер на опитен играч, който пристига като свободен агент в Тотнъм през това лято, след като преди дни клубът представи и Андрю Робъртсън, който се присъедини от Ливърпул.

"Много специално чувство е да си играч на Тотнъм. От първия момент клубът показа защо и колко много иска да бъда част от това, което градят. Вълнуващо е и нещо, в което нямам търпение да участвам.

Всеки път, когато стъпя на терена, ще направя всичко възможно, за да накарам феновете да се гордеят и да върна клуба там, където му е мястото. Искам да печеля трофеи с Тотнъм и ще направя всичко възможно това да се случи", заяви Сенеси, който ще играе за новия си отбор с фланелка с №5.

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