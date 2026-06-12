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  3. Една от трансферните цели на Ман Юнайтед е пожелал да напусне Нюкасъл

Една от трансферните цели на Ман Юнайтед е пожелал да напусне Нюкасъл

  • 12 юни 2026 | 16:38
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Левият бек на Нюкасъл, Люис Хол, иска да напусне тима и е отворен към възможността да премине в Манчестър Юнайтед, твърдят редица издания на Острова. Крайният бранител е в силно влошени отношения с мениджъра на тима Еди Хау, когото вини за оставането си извън състава на “трите лъва” за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. В последните седмици от сезона той бе използван на десния фланг и с по-ограничено игрово време, което, според самият играч, е основна причина за решението на Тухел да го извади от състава. Люис Хол вини за това именно Еди Хау и поради тази причина иска да напусне “Сейнт Джеймсис Парк”.

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От Манчестър Юнайтед пък търсят подсилване на левия фланг на защитата и именно Хол е сред най-споменаваните имена. Юношата на Челси бе привлечен от “свраките” през лятото на 2023 с наем, а година по-късно сделката бе направена постоянна срещу 33 милиона евро. През последната кампания той записа 47 двубоя с две асистенции и един гол. Представянето му привлече вниманието на редица клуба и в момента той е смятан за един от най-перспективните крайни защитници на Острова. От своя страна “червените дяволи” разполагат единствено с Люк Шоу на тази позиция и искат да се подсилят с играч, които може да поеме титулярната позиция поради многото проблеми с контузии на бившия футболист на Саутхамптън. В момента Люис Хол е оценяван на около 40 милиона евро, но от Нюкасъл ще искат минимум 50 млн. за да се съгласят на сделка.

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Снимки: Gettyimages

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