От Тотнъм обявиха нов контракт за ветеран и раздяла с халф

Левият защитник Бен Дейвис е подписал нов договор с Тотнъм, съобщават от клуба от Премиър лийг в сряда. Капитанът на уелския национален отбор Дейвис записа само пет участия по време на белязания от контузии последен сезон, но беше похвален от мениджъра на лондончани Роберто де Зерби за лидерските му качества по време на напрегната битка за оцеляване в елита. Защитникът подписа контракт за една година, като това ще увеличи престоя му в Северен Лондон до общо 13 шампионата.

“I'll give everything for this club.” 💬



Ben Davies speaks after putting pen to paper on a new deal with Spurs. pic.twitter.com/bZQ5GvUoiF — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 10, 2026

Дейвис е играл 363 пъти с екипа на Тотнъм. 33-годишният футболист се присъедини от Суонси към "шпорите" през 2014 година. "Чувствам се като у дома си. Това беше огромна част от футболното ми пътуване и съм благодарен за това, което клубът ми даде досега в кариерата ми", каза Дейвис пред официалния уебсайт на столичани. Междувременно от "Тотнъм Хотспър Стейдиъм" обявиха, че полузащитникът Ив Бисума се разделя с клуба, след като контрактът му е изтекъл. Футболистът бе привлечен от Брайтън срещу 30 милиона евро. Многото проблеми с контузии лимитираха представянето му до едва 111 двубоя за четири сезона, което е и основната причина за раздялата между двете страни.

We can confirm the departure of Yves Bissouma following the conclusion of his contract.



Thank you for your service and all the best for the future, Biss 🤍



🔗 https://t.co/sXFWHIzfXL pic.twitter.com/cL4AytzSvC — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 10, 2026

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Снимки: Gettyimages