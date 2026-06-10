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  3. Нюкасъл взе вратар от Франция за почти 30 милиона евро

Нюкасъл взе вратар от Франция за почти 30 милиона евро

  • 10 юни 2026 | 16:32
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Нюкасъл взе вратар от Франция за почти 30 милиона евро

Нюкасъл привлече вратаря Евен Жауен от втородивизионния френски Реймс, съобщиха от клуба. Англичаните обявиха сделката на своя официален сайт, но не уточни продължителността на споразумението или сумата за трансфера. Френският спортен ежедневник L'Equipe, че от "Сейнт Джеймсис Парк" са платили 28,5 милиона евро, което го прави най-скъпото попълнение от френската втора дивизия. Високо оцененият 20-годишен футболист запази 15 „сухи мрежи“ за Реймс през миналия сезон и игра за младежите на Франция до 21 години.

„Наистина съм развълнуван да стана играч на Нюкасъл Юнайтед. Страстта на целия град и атмосферата на „Сейнт Джеймс Парк“ са известни във футбола“, заяви Жауен. Внушителният Жауен е висок 2 метра и играе много добре с крака. „Той е вълнуващ млад вратар, който показа истински потенциал по време на престоя си във Франция. Притежава спокойствие и присъствие, които не отговарят на възрастта му“, заяви мениджърът на Нюкасъл Еди Хау.

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