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  3. Още един отбор от Турция следи звезда на Левски

Още един отбор от Турция следи звезда на Левски

  • 15 юни 2026 | 10:10
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Още един отбор от Турция следи звезда на Левски

Медиите в Турция продължават да кръжат около основният бранител на Левски - Кристиан Макун. Според тях, интерес към него има от още един отбор – Самсунспор.

Иначе досега бе спряган най-вече за Трабзонспор. Не е ясно обаче дали ще се стигне до трансфер, защото националът на Венецуела бе категоричен, че иска да се пробва с Левски в Шампионската лига.

Трабзонспор с нова офанзива за Макун
Трабзонспор с нова офанзива за Макун

За напускане се гласи друг бранител – Майкон. На този етап обаче на "Герена" няма оферта за него, нищо че в последно време се тръби, че цяла Бразилия се точи за него.

В Бразилия: Ботафого и Коринтианс дебнат звезда на Левски
В Бразилия: Ботафого и Коринтианс дебнат звезда на Левски
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