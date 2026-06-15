Още един отбор от Турция следи звезда на Левски

Медиите в Турция продължават да кръжат около основният бранител на Левски - Кристиан Макун. Според тях, интерес към него има от още един отбор – Самсунспор.
Иначе досега бе спряган най-вече за Трабзонспор. Не е ясно обаче дали ще се стигне до трансфер, защото националът на Венецуела бе категоричен, че иска да се пробва с Левски в Шампионската лига.
Трабзонспор с нова офанзива за Макун
За напускане се гласи друг бранител – Майкон. На този етап обаче на "Герена" няма оферта за него, нищо че в последно време се тръби, че цяла Бразилия се точи за него.