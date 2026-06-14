Софиянски: Левски може да влезе в основната фаза на ШЛ

Бившият кмет на София и служебен премиер Стефан Софиянски е един от най-отявлените левскари в политиката. Той даде интервю пред "Тема Спорт", в което коментира случващото се на "Герена", селекцията и предстоящото участие в квалификациите на Шампионската лига. Политикът говори и за завръщането на Любослав Пенев към треньорството.

Г-н Софиянски, в предишния ни разговор коментирахте спечелената титла от Левски. А оттук насетне какво очаквате от сините?

- Очаквам да се продължи в същия дух. Програмата за първенството е добра. И това означава, че Левски трябва да се съсредоточи изцяло върху представянето си в евротурнирите. За мен това е от изключително важно значение не само от финансова гледна точка, а и за престиж, който като че ли малко бе позагубен. Преди това Левски трябва да се подсили по време на трансферния пазар. Разочарованието ми е, че селекцията започна с привличането на двама чужденци (б.а. – Рейналдо и Давид Кусо). Поне третият нов е българин и то младо момче (б.а. – Адриан Райчев). Това е хубаво. Не ми стига, че започвахме с повече родни играчи в титулярния състав от ЦСКА и Лудогорец. Исками се да са повече тези, на които им знаем развитието от школата до първия отбор. И друг път съм казвал, че съжалявам, че изпуснахме Илиян Стефанов, който бе запален левскар и решаваше мачове. Дано се погледне сега и към по-опитни български футболисти. Малко е тъжно, че на Световното първенство при 48 държави нас ни няма. Ще погледаме футбол и дано сенаучимна нещо Но за Левски основното е добро представяне в Шампионската лига. Иска ми се сините да влязат в основната фаза. Оптимистично съм настроен.

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Това означава, че вярвате в силите на Левски?

- Да, Левски има сили. Хулио Веласкес доказа, че е добър треньор. Въпросът е да продължи тази мобилизация сред футболистите, която видяхме през миналия сезон.

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Къде виждате нужда от подсилване?

- Харесвам Сангаре и дано по-бързо се възстанови. Защото той е от голямо значение за отбора. Когато беше титуляр, периодът за Левски бе успешен. В халфовата линия ми се иска да видя повече българи, въпреки че алжирецът Акрам Бурас е много добър. Има безспорни качества. Ако може да се намери още един централен защитник, ще е добре. Такъв, който да си партнира с Кристиан Димитров. Сега се привлякоха флангови футболисти, но няма да е лошо да се вземат поне още едно крило и нападател. И то да са българи. Говоря като фен и споделям какво искам да видя на терена.

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Как ще коментирате новото правило на БФС, което задължава отборите да стартират с български играч до 23 години?

- Хареса ми, че Веласкес повика млади момчета, които да тренират с първия тим. Дано някои от тях да си извоюват място в отбора. Правилото на БФС е добро за всички български отбори.

Започнаха да се правят важни крачки към строежа на нов стадион. Вярвате ли, че скоро Левски може да има такъв?

- Рано или късно Левски ще има нов стадион. Бих искал още по-силен отбор, с присъствие в Европа. "Герена" си е утвърдено място. Като дете съм ходил да гледам и тренировките на сините. Говоря за края на 50-те и началото на 60-те. Да, трябва модерен стадион, но за мен това не е най-важното. Не бих искал да е за сметка на селекцията и представянето на отбора. Първо трябва да се фокусират върху изграждането на още по-силен тим и след това към нов стадион.

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Усещате ли промяна в Левски след идването на новия собственик Атанас Бостанджииев?

- Левски стигна добро ниво, за да може да се усети рязка промяна. Доволен съм от това, което постигна клубът. Такава трансформация ще се забележи, ако напролет сините участват в елиминациите на Шампионската лига. Тогава ще видим голямата промяна. Това пожелавам на отбора.

Какво е мнението ви за Георги Костадинов, който стана спортен директор на клуба?

- Ще успее да се справи и на тази позиция. Натрупа много опит във футбола. Играл е в чужбина и има поглед какво се прави в другите страни. Георги е изключително сериозен човек. Не го познавам лично, но прави такова впечатление. Поздравявам го за постигнатото до момента и му пожелавам искрено успех. Твърдо съм убеден, че ще се справи.

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Как ще коментирате и свършеното до момента от Наско Сираков?

- Наско го знаят всички. Много неща се изписаха и изговориха за него. Той успя. Дори в тези дни си припомнихме гола му във вратата на Италия в откриващия мач на Световното първенство в Мексико през 1986 година. Надявам се да продължи да бъде сериозно ангажиран с Левски.

Вие сте близък с Любослав Пенев. Как ще коментирате завръщането му във футбола начело на Локомотив София на фона на войната му, както той я определи, с коварна болест?

- Много се радвам за него. Пожелавам му това негово завръщане да бъде много, много дълго. До пенсия да остане. Любо веднъж преодоля коварно заболяване и сега съм сигурен, че ще го направи.

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