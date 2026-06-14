Рейналдо: За мен е сбъдната мечта да бъда в клуб като Левски

Новото попълнение на Левски Рейналдо заяви, че иска да помогне на отбора да постигне възможно най-доброто представяне в Шампионската лига.

„Още от първия ден се чувствам много добре в Левски. Приет съм отлично и ще направя всичко възможно, за да зарадвам всички тук“, каза бразилецът.

Той определи трансфера си на „Герена“ като сбъдната мечта.

„Да бъда част от толкова голям клуб като Левски е реализирана мечта. Това е нещо невероятно за мен.“

Рейналдо похвали атмосферата в съблекалнята и качеството на отбора.

„В Левски има добър колектив и много качествени футболисти. Атмосферата е отлична, има много шеги и настроение.“

Нападателят подчерта, че личните амбиции са на заден план пред успехите на тима.

„За мен е важно да помагам на треньора и отбора, независимо дали съм титуляр или не. Не си поставям индивидуални цели. Искам да постигнем клубните цели и да стигнем възможно най-далеч в Шампионската лига.“

Бразилецът разкри и защо е избрал фланелката с номер 7.

„Винаги съм играл с номер 7. Това е номерът, който най-много харесвам.“

Рейналдо разказа още как е започнала любовта му към футбола и защо пробният му период в ПСВ Айндховен не е завършил успешно. Той сподели, че познава единствено Рилдо сред бразилците, играли преди него за Левски.

„Очаквам да оставя нещо запомнящо се в Левски“, заяви категорично новото попълнение на „сините“.

Той направи и сравнение между себе си и бившия си съотборник в Шавеш, а сега и съотборник в Левски – Давид Кусо.

„Аз съм по-бърз от Кусо, но той е по-техничен.“

Рейналдо призна, че с нетърпение очаква дебюта си със синята фланелка.

„Нямам търпение да дойде моментът за първия ми мач. Изключително съм развълнуван.“

Футболистът разкри, че е разговарял със старши треньора Хулио Веласкес още преди трансфера си.

„Имах удоволствието да говоря с Хулио Веласкес преди да пристигна тук. Той ми направи много добро впечатление. Обясни ми, че предпочита атакуващ стил на игра и вярва, че може да извлече най-доброто от мен. Вдъхна ми увереност и доверие.“

В края на разговора Рейналдо сподели и най-голямата си футболна мечта:

„Мечтая един ден да играя за националния отбор на Бразилия.“

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