Трабзонспор с нова офанзива за Макун

Трабзонспор ще следи изкъсо изявите на Кристиан Макун в САЩ. Третият в Суперлигата ще изпрати скаути, които да изгледат контролата между Венецуела и Турция в ранните часове на 7 юни, пише “Тема спорт”. Двете селекции ще премерят сили на стадиона във Форт Лодърдейл в 01:00 българско време.

Официално: Левски представи втори нов футболист

Трабзонспор имаше апетити към 26-годишния защитник и през зимата, но тогава до трансфер не се стигна. Една от причините бе, че от „Герена“ не искаха да продават основните си играчи, за да ги запазят в битката за титлата. Но през пролетта в Турция обявиха, че Макун е постигнал договорка за личните си условия и единствено се очаква да се стигне до разбирателство между клубовете за трансфера. Потвърждение за това обаче не бе получено.

Очаква се националът на Венецуела да бъде трансфериран това лято, но след участието на сините в квалификациите на евротурнирите.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google