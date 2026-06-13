В Бразилия: Ботафого и Коринтианс дебнат звезда на Левски

В последните часове бразилски журналисти излязоха с новини относно бъдещето на една от звездите на Левски – Майкон. Според тях двукратният носител на Копа Либертадорес – Крузейро, е отхвърлил възможността да се подсили с футболиста.
Информацията на журналистите Жоао Пауло и Дан Абреу твърди, че той все още остава в полезрението на Ботафого, Коринтианс и европейски клубове. В последните часове социалната мрежа X се напълни с южноамерикански публикации, свързани с бъдещето на Майкон.
Крайният бранител е един от най-ключовите футболисти на Левски. През миналия сезон той записа 43 мача за Левски, в които отбеляза 5 гола и направи 7 асистенции.