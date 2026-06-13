В Бразилия: Ботафого и Коринтианс дебнат звезда на Левски

В последните часове бразилски журналисти излязоха с новини относно бъдещето на една от звездите на Левски – Майкон. Според тях двукратният носител на Копа Либертадорес – Крузейро, е отхвърлил възможността да се подсили с футболиста.

🚨: O lateral-esquerdo Maicon, de 26 anos, do Levski Sofia, da Bulgária foi oferecido ao Cruzeiro, mas o clube não tem interesse na contratação do atleta no momento.



Apesar de ser conhecido e bem avaliado internamente, o atleta deve ter outro destino.



Neste momento, Maicon… pic.twitter.com/YOnv1ZjFXw — Dan Abreu (@danabreus) June 12, 2026

Информацията на журналистите Жоао Пауло и Дан Абреу твърди, че той все още остава в полезрението на Ботафого, Коринтианс и европейски клубове. В последните часове социалната мрежа X се напълни с южноамерикански публикации, свързани с бъдещето на Майкон.

Крайният бранител е един от най-ключовите футболисти на Левски. През миналия сезон той записа 43 мача за Левски, в които отбеляза 5 гола и направи 7 асистенции.

🇧🇷| Corinthians e Botafogo miram a contratação de Maicon Araújo (26) lateral do Levski Sofia, da Bulgária.



🧩| Jogador ofensivo, com muitos recursos técnicos, veloz e participativo no terço final. Além de ala, atua como ponta e lateral caso precise. Útil em ambos os times.



Selo… pic.twitter.com/apQdfS0xFG — Cifut Brasil (@CifutBR) June 12, 2026

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