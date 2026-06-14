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Анчелоти: Световното първенство не се печели в първия мач

  • 14 юни 2026 | 06:55
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Селекционерът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти коментира равенството 1:1 срещу Мароко в първия кръг от Световно първенство.

„Мисля, че започнахме мача зле. Отборът беше леко напрегнат, губехме много единоборства. Първото полувреме не се получи добре. През втората част се подобрихме. Беше труден двубой, защото Мароко е много добър отбор“, заяви италианският специалист.

„Да, мисля, че имаше известно вълнение. През първото полувреме те лесно излизаха от нашата преса и организираха опасни контраатаки. Можехме да контролираме играта по-добре. Но съм доволен от резултата. Разбира се, искаше ни се да започнем турнира по-силно, но това се случва, защото Мароко е силен съперник. Сега трябва да се съсредоточим върху следващия мач“, добави той.

„Не можем да губим увереност. В първия мач на световно първенство може да се случи всичко. Невъзможно е да си перфектен още в стартовия двубой на турнира. Резултатът не може да се нарече лош, но трябва да се подобряваме“, подчерта Анчелоти.

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„Световното първенство не се печели в първия мач. Отборът се бори до последната минута. Разбирам много добре върху какво трябва да работим. Това, което се получаваше добре в двете приятелски срещи, не сработи през първото полувреме днес. Трябва да продължим да работим, за да стане отборът по-балансиран и агресивен в атака.“

Запитан дали този резултат може да повлияе на увереността на отбора, Анчелоти отговори категорично: „Абсолютно не. Трябва да се разбере, че дебютният мач на турнира по много причини може да не се развие така, както бихме искали. Но трябва да продължим напред и да се подготвим добре за следващия двубой. Нашата цел е да излезем от групата и да ставаме по-силни с напредването на турнира.“

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Снимки: Gettyimages

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