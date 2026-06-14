Винисиус Жуниор: За титлата ни е нужна по-добра игра

Винисиус Жуниор се отчете с красиво попадение, но Бразилия стигна само до 1:1 срещу Мароко в първата си среща от новия мондиал. Нападателят на Реал Мадрид отчете, че не е бил на очакваната висота.

“Вярвам, че все още мога да подобря играта си в много аспекти - заяви той след двубоя. - Успях да отбележа гол, но в техническо отношение не бях на най-високото си ниво. Мисля, че мога да израсна в този компонент и да допринеса повече за атаката на Бразилия, въпреки че помогнах сериозно в защита - където всички си свършиха работата безупречно. Както вече казах, трябва да се развиваме и да надграждаме, защото ще ни бъде нужна по-добра игра, за да спечелим турнира.”

В следващия кръг бразилците излизат срещу Хаити от 3:30 часа сутринта на 20 юни.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google