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  3. Винисиус Жуниор: За титлата ни е нужна по-добра игра

Винисиус Жуниор: За титлата ни е нужна по-добра игра

  • 14 юни 2026 | 11:54
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Винисиус Жуниор се отчете с красиво попадение, но Бразилия стигна само до 1:1 срещу Мароко в първата си среща от новия мондиал. Нападателят на Реал Мадрид отчете, че не е бил на очакваната висота.

“Вярвам, че все още мога да подобря играта си в много аспекти - заяви той след двубоя. - Успях да отбележа гол, но в техническо отношение не бях на най-високото си ниво. Мисля, че мога да израсна в този компонент и да допринеса повече за атаката на Бразилия, въпреки че помогнах сериозно в защита - където всички си свършиха работата безупречно. Както вече казах, трябва да се развиваме и да надграждаме, защото ще ни бъде нужна по-добра игра, за да спечелим турнира.”

В следващия кръг бразилците излизат срещу Хаити от 3:30 часа сутринта на 20 юни.

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