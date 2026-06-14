От 20 години насам никой не беше правил това срещу Бразилия

Мароко не само не допусна загуба срещу Бразилия, ами дори беше по-близо до победата. Мачът между двата тима от Мондиала завърши при 1:1 след голове още в първия около половин час. Статистиката от срещата на “МетЛайф” показва и нещо любопитно - африканците са отправили 14 удара към вратата на Алисон Бекер, докато Винисиус Жуниор и неговите съотборници са отговорили с общо 12.

Така за първит път от 20 години насам някой успява да отправи повече изстрели към вратата в сравнение с бразилците в директен дуел със “селесао” в рамките на световно първенство. За последно това стори Франция на Зинедин Зидан през 2006 година. В четвъртфинален мач тогава, игран на 1 юли във Франкфурт, “кариоките” бяха елиминирани от бъдещия финалист след 0:1 след попадение на Тиери Анри.

Във въпросния сблъсък французите завършват с 15 удара към вратата срещу 13 на сметката на южноамериканците.

След това бразилците изиграха 22 поредни срещи на мондиали, в които неизменно доминираха по този показател, за да се стигне до сегашния мач срещу мароканците.

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