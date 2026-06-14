Мароко подобри изключителен рекорд на Италия, а Бразилия продължи възхитителна серия

Със своето реми 1:1 с Бразилия в откриващия си мач от Мондиал 2026 Мароко записа 38-и пореден двубой без загуба, като това е най-дългата подобна поредица за национален отбор в историята на футбола.
Прекрасен гол на Винисиус бе достатъчен на Бразилия за точка срещу Мароко
Досегашното върхово постижение се държеше от Италия, която не загуби нито веднъж в периода 2018 - 2021 година. Серията на мароканците започна през пролетта на 2024 година след загубата с 0:2 от Южна Африка на предходната Купа на африканските нации. Междувременно, “атласките лъвове” поставиха и рекорд по поредни победи на национален тим. Трябва да се уточни, че за поредицата без поражения не се броят срещите на Мароко в Шампионата на африканските нации, тъй като в него могат да бъдат използвани само играчи от местните първенства.
Междувременно, северноафриканците спазиха негативната си тенденция никога да не стартират Световно първенство с успех. В досегашните си седем участия на Мондиали тимът има четири равенства и три загуби в първите си мачове от турнира.
От друга страна, Бразилия удължи фантастичната си серия до 22 мача без загуба в откриващите си двубои на Световно първенство. Тя включва и победа с 2:0 над България от Мондиал 1966, като единственото поражение на “Селесао” на старта в подобен турнир е от първото издание през 1930 година: 1:2 срещу Югославия.
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Снимки: Gettyimages