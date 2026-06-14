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Мароко подобри изключителен рекорд на Италия, а Бразилия продължи възхитителна серия

  • 14 юни 2026 | 11:47
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Със своето реми 1:1 с Бразилия в откриващия си мач от Мондиал 2026 Мароко записа 38-и пореден двубой без загуба, като това е най-дългата подобна поредица за национален отбор в историята на футбола.

Прекрасен гол на Винисиус бе достатъчен на Бразилия за точка срещу Мароко
Прекрасен гол на Винисиус бе достатъчен на Бразилия за точка срещу Мароко

Досегашното върхово постижение се държеше от Италия, която не загуби нито веднъж в периода 2018 - 2021 година. Серията на мароканците започна през пролетта на 2024 година след загубата с 0:2 от Южна Африка на предходната Купа на африканските нации. Междувременно, “атласките лъвове” поставиха и рекорд по поредни победи на национален тим. Трябва да се уточни, че за поредицата без поражения не се броят срещите на Мароко в Шампионата на африканските нации, тъй като в него могат да бъдат използвани само играчи от местните първенства.

Междувременно, северноафриканците спазиха негативната си тенденция никога да не стартират Световно първенство с успех. В досегашните си седем участия на Мондиали тимът има четири равенства и три загуби в първите си мачове от турнира.

От друга страна, Бразилия удължи фантастичната си серия до 22 мача без загуба в откриващите си двубои на Световно първенство. Тя включва и победа с 2:0 над България от Мондиал 1966, като единственото поражение на “Селесао” на старта в подобен турнир е от първото издание през 1930 година: 1:2 срещу Югославия.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
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Снимки: Gettyimages

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