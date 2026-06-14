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  3. Хакими заслужаваше червен картон за нарушението срещу Винисиус, убеден е Златан

Хакими заслужаваше червен картон за нарушението срещу Винисиус, убеден е Златан

  • 14 юни 2026 | 14:22
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Ашраф Хакими е заслужавал да получи червен картон за едно от нарушенията си срещу Винисиус Жуниор в изминалия сблъсък на Мароко с Парагвай, смята Златан Ибрахимович. През изминалата нощ двата тима направи 1:1 в среща от Световното първенство.

Става дума за положение от първото полувреме, когато защитникът на Пари Сен Жермен влезе остро на съперника.

“Когато видях ситуацията (нарушението на Ашраф Хакими срещу Винисиус Жуниор), първата ми реакция беше проста: съдията трябваше да се намеси и да го изгони. Не става въпрос за репутация или за момента от мача, а за безопасността на футболиста. Атакуващият играч вече беше преодолял съперника си, опасността беше очевидна, а нарушението дойде твърде късно”, сподели Ибра, който е сред анализаторите на мачовете от Мондиала.

Интересното е, че мароканецът не получи дори жълт картон.

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