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Тежи ли изобщо думата на Неймар?

  • 14 юни 2026 | 11:17
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Разочароващият за Бразилия резултат срещу Мароко (1:1) резонно води доведе до критични статии и коментари в медиите и социалните мрежи. “Златистите” имаха сериозни проблеми срещу полуфиналистите от предишния Мондиал и затова тръгнаха само с точка през новото издание на турнира.

В този мач на помощ на състава на Карло Анчелоти с игра не успя да се притече Неймар, който все още е контузен. Вместо това нападателят се опита да даде съвети като треньор. Видя се как по време на паузата за хидратация през първото полувреме, когато бразилците вече губеха с 0:1, той се диближи до няколко от своите съотборници и започна да им обяснява нещо.

В социалните мрежи обаче има коментари, отбелязващи, че Винисиус Жуниор и Бруно Гимараеш “отсвирват” Неймар, като изобщо не дават вид да се интересуват от мнението му.

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