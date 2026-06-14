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Историческо: Мароко игра с 11 “легионери” срещу Бразилия

  • 14 юни 2026 | 16:27
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Националният отбор на Мароко сътвори прецедент в историята на Световното първенство, който надали някога ще бъде повторен.

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Нито един от 11-те играчи на тима между 65-ата и 89-ата минута на снощното реми 1:1 с Бразилия не е роден в Мароко. Досега никога не се беше случвало нито един играч на терена от даден национален тим в мач от Мондиал да не е бил роден в страната, която представлява. Цели четирима от играчите на “атласките лъвове” са родени във Франция: Иса Диоп в Тулуза, Нийл Ел Айнауи в Нанси, Аюб Буади в Санлис и резервата Самир Ел Мурабет в Страсбург. От Испания пък произхождат трима национали: Шади Риад от Палма де Майорка, Ашраф Хакими от Мадрид и Исмаел Сайбари от Тераса. Други двама са родени в Белгия: резервата Чемсдин Талби в Самбревил и Билал Ел Ханус в Моленбек. Вратарят Ясин Буну се е родил в канадския Монреал, а съотборникът му Нусаир Мазрауи - в нидерландския Лейдердорп.

Единственият титуляр на Мароко, който е роден в страната, е Азедин Унахи - в Казабланка, но той беше заменен в 65-ата минута. От този момент до появата на неговия съгражданин Софиан Рахими в 89-ата минута, всички  футболисти на тима на терена бяха родени в чужбина. Същото важи за заменения титуляр Браим Диас от испанския град Малага и влезлите от пейката Анас Салах-Един от нидерландската столица Амстердам и Аюб Амаймуни от испанското градче Вик.

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Снимки: Gettyimages

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