Аржентина се качи на върха на ранглистата на ФИФА преди началото на Мондиал 2026

Световният шампион Аржентина се изкачи на върха на ранглистата на ФИФА точно преди началото на Мондиал 2026.
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С победите си в контролите с Хондурас (2:0) и Исландия (3:0) “Албиселесте” събра актив от 1877.27 точки и изпревари двата отбора пред себе си - Испания и Франция, като така застана на първата позиция в класацията. Европейският първенец запазва второто си място със своите 1874.71 точки, докато “петлите” се смъкнаха до третата позиция с 1870.70 пункта. Останалите нации в топ 10 на ранглистата са Англия, Португалия, Бразилия, Мароко, Нидерландия, Белгия и Германия.
Снимки: Gettyimages