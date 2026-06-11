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Аржентина се качи на върха на ранглистата на ФИФА преди началото на Мондиал 2026

  • 11 юни 2026 | 14:40
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Световният шампион Аржентина се изкачи на върха на ранглистата на ФИФА точно преди началото на Мондиал 2026.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

С победите си в контролите с Хондурас (2:0) и Исландия (3:0) “Албиселесте” събра актив от 1877.27 точки и изпревари двата отбора пред себе си - Испания и Франция, като така застана на първата позиция в класацията. Европейският първенец запазва второто си място със своите 1874.71 точки, докато “петлите” се смъкнаха до третата позиция с 1870.70 пункта. Останалите нации в топ 10 на ранглистата са Англия, Португалия, Бразилия, Мароко, Нидерландия, Белгия и Германия.

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Снимки: Gettyimages

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