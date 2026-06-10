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  1. Световно първенство
  2. Аржентина
  3. Меси: Нямах търпение да вляза в игра и да се отърся от страховете

Меси: Нямах търпение да вляза в игра и да се отърся от страховете

  • 10 юни 2026 | 14:25
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Лионел Меси заяви, че е бил нетърпелив да влезе в игра, и говори за шансовете на Аржентина да защити титлата си на предстоящото Световно първенство след убедителната победа с 3:0 над Исландия в последната контрола на тима преди шампионата в САЩ, Канада и Мексико. Суперзвездата се разписа от дузпа, след като се появи на терена като резерва през второто полувреме.

Аржентина приключи контролите с класика, Меси блесна с брилянтно включване от пейката
Аржентина приключи контролите с класика, Меси блесна с брилянтно включване от пейката

След мача Меси изрази облекчението си от физическото си състояние. „Нямах търпение да играя известно време, тъй като пристигнах с дискомфорт. Щастлив съм, развълнуван и се наслаждавам на всеки момент. Чувствам се страхотно. Нямах търпение да вляза и да се отърся от страховете, които човек има, когато изпитва този дискомфорт. Имаме седмица, за да сеподготвим за откриващия мач“, коментира капитанът на аржентинския национален тим пред TyC Sports.

Меси счупи пореден рекорд с екипа на Аржентина
Меси счупи пореден рекорд с екипа на Аржентина

Нападателят категорично увери, че миналите успехи не са намалили състезателния интензитет на отбора и подчерта, че манталитетът на остава същият, както когато Аржентина достигна върха на световния футбол в Катар. Попитан за очакванията за повторение на триумфа от предишния Мондиал, Меси беше ясен: „Както винаги, когато започне състезание, особено Световен шампионат, съм много развълнуван. Отборът продължава да показва, че има същото желание и ентусиазъм. Ще продължим стъпка по стъпка, но с голям ентусиазъм, вълнение и убеждение в това, на което сме способни.“

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Снимки: Gettyimages

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