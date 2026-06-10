Меси: Нямах търпение да вляза в игра и да се отърся от страховете

Лионел Меси заяви, че е бил нетърпелив да влезе в игра, и говори за шансовете на Аржентина да защити титлата си на предстоящото Световно първенство след убедителната победа с 3:0 над Исландия в последната контрола на тима преди шампионата в САЩ, Канада и Мексико. Суперзвездата се разписа от дузпа, след като се появи на терена като резерва през второто полувреме.

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След мача Меси изрази облекчението си от физическото си състояние. „Нямах търпение да играя известно време, тъй като пристигнах с дискомфорт. Щастлив съм, развълнуван и се наслаждавам на всеки момент. Чувствам се страхотно. Нямах търпение да вляза и да се отърся от страховете, които човек има, когато изпитва този дискомфорт. Имаме седмица, за да сеподготвим за откриващия мач“, коментира капитанът на аржентинския национален тим пред TyC Sports.

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Нападателят категорично увери, че миналите успехи не са намалили състезателния интензитет на отбора и подчерта, че манталитетът на остава същият, както когато Аржентина достигна върха на световния футбол в Катар. Попитан за очакванията за повторение на триумфа от предишния Мондиал, Меси беше ясен: „Както винаги, когато започне състезание, особено Световен шампионат, съм много развълнуван. Отборът продължава да показва, че има същото желание и ентусиазъм. Ще продължим стъпка по стъпка, но с голям ентусиазъм, вълнение и убеждение в това, на което сме способни.“

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Снимки: Gettyimages