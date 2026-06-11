Аржентинска компания раздава безплатни телевизори на 100 фенове, които са получили отказ за американска виза

Десетки аржентинци, на които бяха отказани визи за пътуване до Съединените щати, за да гледат Световното първенство, поне ще имат нов безплатен телевизор, за да проследят мачовете.

Аржентинската компания Newsan обеща да раздаде телевизори от местната марка Noblex на първите 100 души, наредили се пред офиса им в Буенос Айрес с документи в ръка, показващи, че им е била отказана американска виза между януари и юни тази година. „Дайте ни отказаната виза и вземете безплатен телевизор“, се казва в реклама на компанията в Instagram.

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Един от късметлиите е Томас Вагелер, 24-годишен професионален геймър. „Отидох да получа виза, защото всички смятаме, че това ще бъде последното Световно първенство за Меси“, разказа той и добави: „Много е тъжно, че няма да мога да го видя на живо, но все пак си тръгвам с подарък.“

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При трикратния световен шампион Аржентина футболната треска е необичайно умерена дни преди началото на Световното първенство в Северна Америка - много по-слаба, отколкото през 2022-ра, която мнозина виждаха като последната надежда на страната да спечели турнира с Меси начело.

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Снимки: Gettyimages